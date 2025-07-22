Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников полиции

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Telegram-канал Baza сообщил, что главного редактора издания Глеба Трифонова допрашивают в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

"Главного редактора "Базы" Глеба Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении редакции в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении сотрудников полиции, передававших информацию одному из Telegram-каналов. В правоохранительных органах ТАСС сообщали, что с делом связано издание Baza. Сам Telegram-канал сообщал об обысках в редакции.