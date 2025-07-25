Его откроют в сквере напротив ресторана "Ильяс"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Стихийный мемориал в память о жертвах крушения пассажирского самолета Ан-24 появится в городе Тында, недалеко от которого произошла катастрофа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Тынде будет организован стихийный мемориал в память о жертвах катастрофы. Мемориал будет открыт 25 июля в сквере напротив ресторана "Ильяс", - говорится в сообщении.

Аналогичный мемориал появился и в Благовещенске. Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что место памяти стихийно появилось в Хабаровске. На парапете в центре города местные жители поставили рамку с текстом "Скорбим 24.07.25 Амурская область". Рядом с табличкой горожане положили мягкие игрушки, цветы и зажгли свечи.

Сейчас на месте крушения работают профильные службы, также туда выехал заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Вадим Кротов.