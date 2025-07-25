МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бортовые самописцы пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего катастрофу в Амурской области, доставлены в Москву, специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в ближайшее время начнут расшифровку устройств. Об этом сообщили в Росавиации.
"Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" доставлены в Москву. В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступят к расшифровке устройств", - говорится в сообщении.
В Росавиации уточнили, что в работе комиссии МАК участвуют и специалисты ведомства.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что частичную расшифровку бортовых самописцев Ан-24 планируется провести на следующей неделе.