В Росавиации сообщили, что специалисты МАК в ближайшее время начнут расшифровку устройств

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Бортовые самописцы пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего катастрофу в Амурской области, доставлены в Москву, специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) в ближайшее время начнут расшифровку устройств. Об этом сообщили в Росавиации.

"Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Приамурье самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" доставлены в Москву. В ближайшее время специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступят к расшифровке устройств", - говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили, что в работе комиссии МАК участвуют и специалисты ведомства.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал, что частичную расшифровку бортовых самописцев Ан-24 планируется провести на следующей неделе.