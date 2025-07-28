Замминистра строительства и ЖКХ области Геннадий Диденко сообщил, что таких домов в городе десятки

АСТРАХАНЬ, 28 июля. /ТАСС/. Пятиэтажка, частично обрушившаяся в Астрахани, была построена в 1960-х годах, таких домов в городе десятки. Это хрущевка бесподвального типа, сообщил журналистам замминистра строительства и ЖКХ Астраханской области Геннадий Диденко.

Ранее "Астрводоканал" не подтвердил информацию местных Telegram-каналов о прокачке подвального помещения жилого дома, где произошло обрушение подъезда. Якобы жители годами жаловались на воду в подвале, которая могла послужить причиной обрушения. Массовая утечка воды, по данным предприятия, произошла из стояков холодной и горячей воды.

"Этот дом - пятиэтажная хрущевка бесподвального типа, построенная в 1960-х годах. Это его особенность, в те времена строили без подвалов [по всем строительным нормам], и первые этажи [домов] лежат практически на земле. <...> Домов такого типа в городе десятки", - сказал Диденко.

Он отметил, что строительство домов именно такого типа было оптимальным решением для того времени. "В наших условиях лучше иметь подвальное помещение, чтобы была возможность и разместить там инженерные сети, и обслуживать дом, и самое главное - смотреть за несущими конструкциями подвала, то есть того основания, на котором стоит весь дом", - пояснил Диденко.