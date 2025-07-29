Причиной стала временная приостановка движения после падения обломков БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Задержка девяти поездов произошла после временной приостановки движения через Сальск в Ростовской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД).

"В настоящее время в связи с происшествием на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов АО "ФПК", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что среди задерживающихся поездов - составы, следующие из Новокузнецка, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Адлера, Имеретинского Курорта, Новороссийска, Кисловодска и Анапы.

"Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием", - отметили в компании.

В компании отметили, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержек.

Ранее в РЖД проинформировали, что из-за падения обломков БПЛА движение поездов через Сальск приостановлено. В пассажирском поезде №59 Новокузнецк - Кисловодск было повреждено остекление двух вагонов. Пассажиров эвакуировали, пострадавших, предварительно, нет. Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда, для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд.