Заместитель главного врача краевой больницы им. Лукашевского Олег Кузьменков сообщил, что состояние женщины удалось стабилизировать

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июля. /ТАСС/. Туристку из Саратова, на которую 18 июля напал медведь в палаточном лагере возле Мутновского вулкана, доставили для дальнейшего лечения в московский Центр хирургии им. Вишневского, сообщается на сайте краевого правительства.

"Состояние пациентки удалось стабилизировать, она была доставлена в Москву в Центр хирургии им. Вишневского. Сопровождали женщину специалисты центра медицины катастроф", - приводятся в сообщении слова заместителя главного врача краевой больницы им. Лукашевского Олега Кузьменкова.

В результате нападения медведя у женщины множественные обширные укушенные рваные раны.

Медведь напал на туристку в ночь на 18 июля в районе Мутновской сопки. Женщина находится в реанимации Камчатской краевой больницы. Тургруппа, с которой женщина отправилась в поход, не была зарегистрирована. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.