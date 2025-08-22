Среди них выпускники Луганского государственного педагогического училища и других вузов России, сообщил глава Минобразования республики Иван Кусов

ЛУГАНСК, 22 августа. /ТАСС/. Более 120 молодых педагогов трудоустроились в школы города Луганска Луганской Народной Республики с 2024 по 2025 год, включая выпускников вузов из других субъектов РФ. Об этом ТАСС сообщил глава Минобразования республики Иван Кусов.

"В 2025 году наблюдается стабильная тенденция к пополнению педагогических коллективов общеобразовательных организаций города Луганска молодыми специалистами - выпускниками педагогических вузов и лицами, прошедшими профессиональную переподготовку. За период с 2024 по 2025 год в школы Луганска принято более 120 молодых педагогов, в том числе: выпускники Луганского государственного педагогического училища и других вузов Российской Федерации", - сказал он.

Кусов уточнил, что на данный момент школы региона, в целом, нуждаются в учителях математики, информатики, физики, английского языка, начальных классов, химии, биологии, истории, педагогов-психологов, учителей-логопедов. По его словам, нехватка педагогов данных специальностей связана с демографической ситуацией в регионе, оттоком кадров в предыдущие годы, высокой нагрузкой по отдельным предметам, а также недостаточным количеством выпускников профильных специальностей.