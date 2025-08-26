В Госдуме обсудят изменение подхода к домашним заданиям школьников

Депутат Елена Бондаренко отметила, что обсуждение запланировано на сентябрь вместе с профильным министерством

ПЯТИГОРСК, 26 августа. /ТАСС/. Изменения формата, объема и содержания домашних заданий школьников или полную их отмену обсудят на осенней сессии нижней палаты парламента. Об этом сообщила депутат Госдумы Елена Бондаренко на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

"Сейчас идут больше споры по поводу домашнего задания. И даже наш спикер Государственной думы Вячеслав Викторович Володин у себя на странице объявил опрос на эту тему. И мы видим, что многие родители просят вообще не задавать задания на дом. Вячеслав Викторович тоже считает, что сейчас очень активно развит искусственный интеллект и достаточно двух-трех минут, чтобы нажать кнопку и получить готовый ответ. Поэтому сейчас идет опрос общественного мнения и в сентябре на пленарной неделе вместе с профильным министерством этот вопрос будет обсуждаться", - сказала Бондаренко.

По ее словам, с первого сентября есть "нововведения по домашним заданиям - на каждый класс будет выделяться определенное время для выполнения домашнего задания, от этого времени будет зависеть объем задания". "А также сейчас новая рекомендация для наших педагогов - не задавать пока домашнее задание на выходные и на праздничные дни", - добавила депутат.

Ранее Володин сообщил в Max, что большинство участников обсуждения, посвященного вопросам домашних заданий школьников, поддержали идею изменения формата, объема и содержания внеурочной нагрузки. Ранее Володин предложил обсудить тему отмены домашнего задания из-за сильной нагрузки на учеников, отметив, что большинство депутатов Госдумы считают, что российские ученики перегружены домашним заданием из-за проведения за учебой в среднем 8-10 часов в день.