МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила для автомобилистов, предусматривающие повышение госпошлин, расширение перечня медицинских противопоказаний для управления транспортными средствами, изменения в порядке медицинского освидетельствования и обновление норм обслуживания и ремонта автомобилей.

Согласно постановлению правительства, к противопоказаниям для вождения добавлены общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера. Также действовавший ранее диагноз "ахроматопсия" заменен на более общее понятие - "аномалии цветового зрения". Они будут выявляться на медкомиссии. Теперь если водитель, не различает оттенки синего или серого, это не станет препятствием для управления автомобилем. А при нарушениях восприятия красного и зелёного цветов решение врачей будет зависеть от степени выраженности отклонений.

Новый порядок медосвидетельствования увеличивает интервал между проверками на алкотестере с 20 до 25 минут. При выявлении у водителя клинических признаков опьянения предусмотрен забор мочи или крови для анализа.

С 1 сентября вступают в силу изменения в Налоговый кодекс, увеличивающие размеры госпошлин. Так, оформление паспорта транспортного средства (ПТС) будет стоить 1,2 тыс. рублей вместо 800, внесение изменений в ранее выданный документ - 525 рублей вместо 350. Пошлина за свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) составит 1,5 тыс. рублей в бумажном виде и 4,5 тыс. рублей в пластиковом. Получение водительских прав обойдется в 6 тыс. рублей, регистрационных знаков - в 3 тыс. рублей. Стоимость выдачи СБКТС вырастет до 4,5 тыс. рублей, а разрешения на внесение изменений в конструкцию автомобиля - до 3 тыс. рублей.Вводится также новая пошлина в размере 500 рублей за внесение данных в систему ЕАИСТО при оформлении диагностической карты.

Кроме того, обновлены правила оказания услуг по техобслуживанию и ремонту автомобилей. Теперь договор можно заключать онлайн, а автосервисы обязаны компенсировать причиненный ущерб в полном объеме в соответствии с законодательством РФ. Убраны требования к договору между клиентом и автосервисом о необходимости указывать цену автомобиля, согласованную сторонами. Также исключена обязанность автосервиса иметь и предоставлять по запросу клиента Книгу жалоб и предложений.

С осени также вводится обязательная маркировка смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей в системе "Честный знак". Промаркировать остатки продукции, произведенной или ввезенной до 1 сентября, необходимо до 31 октября.