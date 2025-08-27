Майкла Наки оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд также назначил штраф иноагентам Андрею Аксенову, Павлу Каныгину и Алексею Барановскому

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 45 тыс. рублей журналиста и блогера Майкла Наки (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона о деятельности иноагента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Таганского суда Москвы Наки оштрафован на 45 тыс. рублей по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - сообщили в суде.

За аналогичное правонарушение суд оштрафовал на 45 тыс. рублей иноагентов Андрея Аксенова, Фиделя Агумава, Павла Каныгина, Алексея Барановского.

Суд Москвы уже назначал журналисту Майклу Наки штраф в размере 30 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

Ранее Наки был заочно приговорен к 11 годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Он находится за пределами России и объявлен в международный розыск.