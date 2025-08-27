Участники митинга у посольства в Москве также потребовали освободить главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, приговоренную в Молдавии к семи годам заключения

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Представители молдавской диаспоры провели митинг у посольства Молдавии в Москве с требованием открыть больше двух избирательных участков в РФ на парламентских выборах 28 сентября, передает корреспондент ТАСС.

Митингующие подчеркнули, что собрались именно в День независимости Молдавии, чтобы заявить о реальных правах и свободах граждан республики.

"Сегодня, в День независимости Молдавии, посмотрите, к какой зависимости привели страну нынешние власти. Но мы, молдаване в России, доказали сегодня, что у нас есть сила, есть голос и есть настоящая любовь к родине. Пусть эти песни и слова останутся с нами как напоминание. Мы едины, нас много и мы не дадим лишить себя будущего. Кто пришел сегодня быть услышанным, отдать свой голос, сегодня представляют 25 регионов Российской Федерации здесь, в центре Москвы. Я думаю, такое количество нас просто обязаны услышать", - сказал председатель липецкой региональной общественной организации содействия развитию и поддержке молдавской культуры "Родина" Виктор Стадницкий.

Митингующие развернули девятиметровый флаг Молдавии и плакаты с лозунгами против действий нынешних властей страны. Помимо требования открыть больше двух избирательных участков в России, участники акции также призвали освободить главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, которую суд приговорил к семи годам тюрьмы. Они развернули флаг с ее изображением и надписью "Судьба Гуцул - судьба Гагаузии".

Оперный тенор гагауз Степан Курудимов исполнил народную балладу о сложном пути гагаузского народа, любви и смелости. Митинг прошел без происшествий и завершился народными молдавскими песнями и хороводом.

Голосование граждан Молдавии в РФ

24 августа ЦИК Молдавии утвердил к парламентским выборам всего два участка в России, как и на прошлогодних президентских выборах. Между тем в РФ проживают сотни тысяч молдаван, а на сайте ЦИК для участия в сентябрьских выборах уже зарегистрировано более 26 тыс. граждан Молдавии из более чем сотни российских населенных пунктов. Однако оба участка для голосования будут работать только на территории посольства в Москве. При этом всего ЦИК откроет 301 участок для голосования в 41 стране: больше всего их будет в Италии - 75.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии. По ее словам, исходя из анализа явки на трех предыдущих выборах и текущих запросов для обеспечения прав граждан Молдавии в России необходимо открыть не менее 9 избирательных участков в ключевых российских городах.

На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве люди выстраивались в очереди и не все успели проголосовать. Иностранные наблюдатели отметили злоупотребления административным ресурсом и неравные возможности для конкурентов. После этого молдавские оппозиционные партии заявили, что выборы были сфальсифицированы властями и назвали Майю Санду "нелегитимным президентом".