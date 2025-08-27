Дмитрий Наумов подозревается в мошенничестве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Мэр Владимира Дмитрий Наумов, задержанный по подозрению в мошенничестве, который ранее работал главой администрации Гороховецкого района Владимирской области, в 2021 году задекларировал доход порядка 1 млн 832 тыс. рублей. Совместно с женой он владеет квартирой площадью 30,7 кв. м, соответствующая информация размещена на сайте районной администрации.

В декларации Наумова, в частности, указана квартира площадью 30,7 кв. м, которая находится в совместной с женой собственности. Годовой доход жены Наумова за 2021 год составил порядка 532,5 тыс. рублей. У нее в собственности находятся две квартиры площадью 40,6 и 29,8 кв. м, земельный участок площадью 456 кв. м, жилой дом площадью 17,4 кв. м. Эти же объекты указаны в пользовании у самого Наумова. Кроме того, за ним числится автомобиль Mazda CX-5 2020 года выпуска.

Годовой доход Наумова, указанный в декларации в 2020 году, составил порядка 2 млн 181 тыс. рублей, в 2019 году - 1 млн 201 тыс. рублей.

Наумов был задержан утром в среду на рабочем месте. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, по предварительной информации, мошенничество связано с землями на кладбище.