Несмотря на подорванное здоровье, журналист не был сломлен духом и продолжал активно отстаивать свободу слова, отметила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что имя журналиста, исполнительного директора МИА "Россия сегодня" и члена СПЧ Кирилла Вышинского будет увековечено в профессии и настоящей борьбе за свободу слова.

"Я уверена, я знаю, что его именем будут названы и стипендии, и под эгидой его имени будут проводиться и международные журналистские конкурсы, и конференции, и симпозиумы. И его имя будет увековечено в профессии, в работе, в борьбе за свободу слова, за истину, - сказала она на церемонии прощания. - Не за ту, которая прописана в меморандуме, соглашениях, которые не выполняются, а в той настоящей борьбе, которой он посвятил свою жизнь. Он положил на алтарь этой борьбы себя".

Дипломат подчеркнула, что Вышинский, несмотря на подорванное здоровье и все те "застенки, что он прошел, став жертвой киевского режима", не был сломлен духом и продолжал активно работать и отстаивать свободу слова.

"Он есть жертва киевского режима, но только физическое его тело пострадало. Но если мы говорим о том, что этот режим бесчеловечен, и он расчеловечивается все эти годы, и у него есть жертвы, то это жертвы не только на фронтах сражений, не только в результате диверсий, это жертвы, которые духом, силой духа отстаивали то, что является частью нашего мира - свободу слова, свободу самовыражения, просто свободу", - указала Захарова.

"Он очень много инициативно делал. И еще раз - если физическое тело пострадало, то дух нет", -добавила официальный представитель МИД РФ. "Я считаю, что мы должны продолжить его дело. И мы продолжаем. Я обещаю, что все, что он делал, и то, как он это делал, мы так же будем это делать. Я говорю сейчас от себя и своих коллег", - констатировала Захарова.

Вышинский был арестован в Киеве Службой безопасности Украины в 2018 году, в 2019 году был освобожден в результате обмена. Киевские власти обвинили его в "российской пропаганде". Журналист умер 23 августа 2025 года на 59-м году жизни после продолжительной болезни.