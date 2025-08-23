"Выдающийся журналист и правозащитник". Соболезнования о Кирилле Вышинском

Российский журналист Кирилл Вышинский умер 23 августа в возрасте 58 лет.

Свои соболезнования выразили коллеги и близкие.

"Долгие месяцы в украинской тюрьме не сломали его"

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский был выдающимся журналистом и правозащитником, которого не сломали долгие месяцы в украинской тюрьме, куда он попал за честный труд журналиста. Об этом заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.

"Кирилл Валерьевич был выдающимся журналистом, правозащитником и очень мужественным человеком. Долгие месяцы в украинской тюрьме, куда он попал за честный труд журналиста, не сломали его, он не пошел ни на какие сделки с киевским режимом и дождался возвращения домой в результате обмена в 2019 году", - цитирует слова Фадеева Telegram-канал совета.

Глава Совета отметил, что когда Вышинский был включен в состав СПЧ и возглавил комиссию по международному сотрудничеству, то активно помогал соотечественникам за рубежом - от их защиты от русофобии до репатриации в Россию.

"Мы глубоко скорбим об этой утрате и выражаем глубокие соболезнования его родным, близким и коллегам", - добавил Фадеев.

"Очень много важнейших заявлений от имени СПЧ по делам, связанным с защитой журналистов, были написаны именно Кириллом"

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в беседе с ТАСС выразил соболезнования семье и коллегам Кирилла Вышинского.

"Хотел бы выразить соболезнования семье и коллегам. Мы не забудем нашего товарища", - сказал он.

По словам Соловьева, Вышинский был удивительным человеком. "Я Кирилла хорошо знал. Мы его защищали, когда он был в украинской тюрьме. И еще когда он был в тюрьме, Союз журналистов России 8 сентября, в День международной солидарности журналистов, наградил его нашей премией "Солидарность". А потом он несколько лет подряд был ведущим этой церемонии", - рассказал он.

Когда Вышинский был освобожден из украинской тюрьмы в рамках обмена заключенными между Украиной и Россией в 2019 году и приехал в Россию, глава СЖР подарил ему плакат "Дело Кирилла Вышинского шито белыми нитками". "Тот плакат, с которым мы стояли около украинского посольства. Мы в одном здании работали, он часто ко мне заходил, просто пообщаться, сверить часы, что называется. Мы вместе были в составе Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России. Очень много важнейших заявлений от имени СПЧ по всем международным делам и по делам, связанным с защитой журналистов, были написаны именно Кириллом", - добавил Соловьев.

"Колоссальная утрата для мировой журналистики"

Кирилл Вышинский боролся против тех, кто не уважает свободу слова, это колоссальная утрата для мировой журналистики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Этот человек - колоссальный профессионал, товарищ, сделавший для мировой журналистики очень много. В первую очередь, наверное, тем, что одним из первых стал настоящим борцом против лжи, против тех, кто, очевидно не уважает и не воспринимает свободу слова, - отметила Захарова. - Это человек, который несмотря на то, что прошел застенки киевского режима, нашел в себе силы после освобождения бороться дальше за других, за своих товарищей".

"Это колоссальная утрата именно мировой журналистики. Это настоящий, а не поддельный, истинный борец за права человека, за свободу слова", - подчеркнула дипломат.