Громов: Вышинский останется примером настоящего человека

Первый заместитель руководителя администрации президента также отметил, что хорошо помнит тот день, когда удалось "вытащить" журналиста с территории Украины

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский для многих людей останется примером настоящего человека. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Алексей Громов на церемонии прощания с журналистом и правозащитником, который умер на 59-м году жизни после продолжительной болезни.

"Мы, конечно, будем его помнить, и он для многих-многих людей останется примером настоящего человека", - сказал Громов.

Он отметил, что хорошо помнит тот день, когда удалось "вытащить" Вышинского с территории Украины (Вышинский был арестован СБУ в 2018 году, в 2019 году был освобожден в результате обмена - прим. ТАСС). "Это была такая радость, потому что не факт, что это могло произойти. Ему сложно было потом прийти в себя, адаптироваться, но с помощью друзей и коллег ему удалось это сделать. Ему удалось вернуться к своему любимому делу, к журналистике, которой он блистательно занимался долгие десятки лет", - добавил представитель Кремля.