Председатель СЖР подчеркнул, что полтора года в украинской тюрьме не могли пройти бесследно для здоровья журналиста

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский стал жертвой киевского режима, так как полтора года в украинской тюрьме не могли пройти бесследно для его здоровья.

Такое мнение выразил журналистам председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев на церемонии прощания с Вышинским, который умер 23 августа на 59-м году жизни после продолжительной болезни.

"Так же, как и многие наши доблестные военкоры, наш друг, наш коллега Кирилл, по сути, тоже погиб на войне, стал жертвой киевского режима. Потому что те полтора года, которые он находился в застенках украинской тюрьмы, наверняка стали тяжелейшим стрессом, который мог стать катализатором болезни, с которой он боролся последний год. Там, увы, умеют пытать, умеют издеваться. Он мне рассказывал, как там было в тюрьме. Поэтому он тоже пал на этой войне, и физической, и информационной", - сказал он.

Соловьев вспомнил о многих выступления Вышинского на журналистских форумах, где он рассказывал коллегам много интересного об Украине и не только. Глава СЖР также выразил соболезнования семье и коллегам Вышинского.

Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске Украинской ССР (ныне Днепр, Украина). В 1991 году окончил филологический факультет Днепропетровского государственного университета. Во второй половине 1990-х годов занялся журналистикой. Был автором телепроектов "Уличное телевидение", "На самом деле", шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым.

С 2006 по 2014 год был журналистом программы "Вести" на российском канале "Россия-1". После госпереворота на Украине в 2014 году возглавил портал "РИА Новости Украина", являвшийся информационным партнером МИА "Россия сегодня". Указом президента РФ Владимира Путина от 30 сентября 2015 года Вышинскому предоставили российское гражданство.

В октябре 2019 года Вышинский стал исполнительным директором МИА "Россия Сегодня", 21 октября 2019 года - членом Совета по правам человека, 23 октября 2023 года - главным редактором радио Sputnik.

Был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.