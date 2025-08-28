Проститься с журналистом пришли первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Алексей Громов, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и другие

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Исполнительного директора МИА "Россия сегодня" и члена СПЧ Кирилла Вышинского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Вышинский умер 23 августа на 59-м году жизни после продолжительной болезни.

Проститься с Вышинским ранее пришли первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Алексей Громов, гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и десятки коллег Вышинского по журналистике и общественной деятельности.

"Кирилл Валерьевич всегда оставался верным своему профессиональному и гражданскому долгу, был человеком твердых убеждений и настоящим патриотом Отечества. В самых тяжелых обстоятельствах, наперекор любым угрозам проявлял мужество и стойкость, боролся за торжество исторической правды и справедливости, отстаивал права и свободы миллионов людей", - отметил в телеграмме замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ее зачитали на церемонии прощания.

"Кирилл посвятил журналистике более 20 лет своей жизни. Сначала, будучи просто корреспондентом, объяснял нам перипетии политических интриг в Верховной раде, первую "оранжевую революцию" и не забывал при этом, что самое главное - объяснять нам, людям, живущим в большой России, что такое Украина, какие есть комплексы, какие есть проблемы, стереотипы. Старался разрушить их. Он занимался не только тем, что мы от него требовали, но и старался сделать что-то большее для того, чтобы мы в России поняли, что Украина - это та страна, которая может послужить тем, чем она послужила", - сказал на церемонии прощания заместитель генерального директора ВГТРК, главный редактор телеканала "Россия-24" Евгений Бекасов.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский также назвал смерть Вышинского личной утратой. "Для меня этот человек - в первую очередь, боец. Боец и журналист. Потому что даже когда был обмен, когда были большие проблемы, и мы были под надзором СБУ, он, даже в самый критичный момент, вел репортаж оттуда, непосредственно из Борисполя. Но для меня он боец еще и по-другому. Потому что когда он вернулся, он понимал, что против нас ведется очень серьезная гибридная война. И делал все для того, чтобы бороться, доносить правду об Украине", - заключил он.