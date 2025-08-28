Заместитель председателя Совета безопасности России отметил, что журналист боролся за торжество исторической правды и справедливости

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский был человеком твердых убеждений и настоящим патриотом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии прощания с журналистом и правозащитником, который умер на 59-м году жизни после продолжительной болезни.

"Талантливый журналист, медиаменеджер, правозащитник и публицист, Кирилл Валерьевич всегда оставался верным своему профессиональному и гражданскому долгу, был человеком твердых убеждений, настоящим патриотом Отечества", - говорится в телеграмме Медведева, которую зачитали на церемонии прощания.

Медведев отметил, что в самых тяжелых обстоятельствах и наперекор любым угрозам Вышинский проявлял мужество и стойкость. "Боролся за торжество исторической правды и справедливости. Отстаивал права и свободы миллионов людей. Его жизненный путь - пример беззаветного служения Родине, преданности высшим и священным для нас идеалам", - добавил Медведев.