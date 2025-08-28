По его словам, состояние Сергея Солдатова было тяжелым, но он перед операцией оставался в сознании

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Оператора ВГТРК Сергея Солдатова, подорвавшегося на мине, оперируют в Курской областной больнице врачи из Москвы. Состояние оператора после получения ранения было тяжелое, но он оставался в сознании, заявил в эфире телеканала "Россия-24" журналист ВГТРК и коллега оператора Станислав Бернвальд.

"Сейчас Сергею в эти минуты проводится операция в Курской областной больнице, проводят ее хирурги из Москвы. Сколько продлится операция, не известно. Состояние Сережи было тяжелое, но он оставался перед операцией в сознании", - сказал он.

По словам Бернвальда, большой кровопотери удалось избежать, потому что Солдатову была вовремя оказана медицинская помощь: в течение 15 минут после получения ранения он был доставлен в полевой госпиталь, после чего его эвакуировали в курскую больницу. "Дальше врачи уже будут решать, необходима ли эвакуация в Москву, в один из военных госпиталей", - добавил корреспондент.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что во время работы в одном из населенных пунктов курского приграничья оператор ВГТРК получил ранения, подорвавшись на мине.