Прах Щедрина и Плисецкой развеют над Россией

Это следует из завещания, сообщил генеральный секретарь Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Прах композитора Родиона Щедрина вместе с прахом балерины Майи Плисецкой будет развеян над Россией, дата церемонии еще не определена. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Международного фонда им. Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев.

Щедрин умер в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет. Композитора не стало в Германии, где он провел последние годы жизни.

"Прах Родиона Константиновича будет развеян над Россией вместе с прахом Майи Михайловны Плисецкой в соответствии с завещанием. Когда это произойдет, еще неизвестно", - сообщил Пелешев.

Плисецкая умерла в 2015 году в возрасте 89 лет.