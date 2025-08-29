Родственники народного артиста СССР могут доставить его прах на Родину

БЕРЛИН, 29 августа. /ТАСС/. Близкие народного артиста СССР композитора Родиона Щедрина, скончавшегося в клинике Богенхаузен в Мюнхене (федеральная земля Бавария) на юге Германии, рассматривают возможность проведения прощальной церемонии, кремации и доставки праха на Родину. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в генконсульстве РФ в Бонне.

"Родион Константинович Щедрин скончался в 01:20 29 августа текущего года в клинике Богенхаузен (Мюнхен) в возрасте 92 лет вследствие обострившихся заболеваний, связанных с почтенным возрастом", - отметили в диппредставительстве. Сотрудники генконсульства России в Бонне находятся в постоянном контакте с лицами, опекавшими Щедрина в последние годы его жизни.

"В настоящее время родственники и близкие рассматривают возможности проведения прощальной церемонии, кремации и доставки праха на Родину", - сообщили в генконсульстве РФ.

Ранее генеральный секретарь Международного фонда Майи Плисецкой и Родиона Щедрина Леонид Пелешев сообщил ТАСС, что прах Щедрина вместе с прахом Плисецкой будет развеян над Россией "в соответствии с завещанием", дата церемонии еще не определена.