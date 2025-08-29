Премьер-министр отметил, что творчество композитора стало неотъемлемой частью национального наследия России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким композитора Родиона Щедрина, который умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

"Родион Константинович был ярким представителем отечественной музыкальной школы, его творчество стало неотъемлемой частью национального наследия России, воплотив в себе уникальное сочетание глубокой духовности, новаторства и преданности традициям, - говорится в сообщении. - Родиона Константиновича Щедрина больше нет с нами. Но осталось его богатейшее творческое наследие, которое продолжит восхищать и вдохновлять".

Премьер назвал Щедрина выдающимся музыкантом и творчески одаренным человеком, а его смерть - большой утратой для российской и мировой культуры.