Важно, что общее количество часов рабочей недели у подростков не изменится, отметил председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Продолжительность рабочей смены для несовершеннолетних не изменилась в связи со вступлением в силу закона, позволяющего подросткам работать в выходные дни во время летних каникул. Об этом сообщает пресс-служба Российских студенческих отрядов (РСО).

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вступает в силу закон, дающий работодателям возможность привлекать детей в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные дни в летние каникулы.

"По новому закону продолжительность рабочей смены для несовершеннолетних не изменится. Для детей от 14 до 15 лет смена не должна превышать 4 часа, от 15 до 16 лет - 5 часов, от 16 до 18 лет - 7 часов. При совмещении работы с учебой продолжительность смены сокращается для детей от 14 до 16 лет - до 2,5 часа, от 16 до 18 лет - до 4 часов. Рабочая неделя для подростков также не изменится: до 24 часов для детей до 16 лет и до 35 часов для подростков 16-18 лет", - говорится в сообщении.

В РСО отметили, что инициатором законопроекта является первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель наблюдательного совета РСО Михаил Киселев. Соавторами законопроекта выступили депутаты Госдумы: Артем Метелев, Екатерина Стенякина, председатель правления РСО, член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

"С 1 сентября вступает в силу наш закон про трудоустройство подростков. Это значит, что летом 2026 года во время летних каникул подростки смогут работать в выходные и праздничные дни, при условии направления службы занятости или в составе студенческих отрядов. Также для работы потребуются письменные согласия родителей и самого работника. Важно, что общее количество часов рабочей недели у подростков не изменится - ребята смогут выбирать дни для подработки. Переработки по нормам часов не должно быть, здоровье молодых - приоритет", - отметил Киселев.

Раньше в законе работа в выходные дни для подростков была разрешена только в творческих профессиях, например, актером в фильмах и театральных постановках. В новом законе подработка в субботу и воскресенье для подростков станет возможна и в других должностях, не только в творческих направлениях. Например, популярна должность аниматора во время фестивалей и праздников. Работники на эти позиции чаще всего нужны именно в выходные.

О студотрядах

В 2025 году в составе Российских студенческих отрядов работают более 50 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 лет. ТАСС - генеральный информационный партнер РСО.