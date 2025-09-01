Воспользоваться каршерингом в Москве теперь можно будет только с подтвержденным аккаунтом на сайте mos.ru. Но что делать гостям столицы и для чего нужны такие нововведения? Объясняем в материале ТАСС

Верификация по Mos ID

В Москве с 1 сентября начинают действовать новые правила использования каршеринга — теперь для этого понадобится верификация через mos.ru.

Такое нововведение, как объяснил мэр столицы Сергей Собянин, должно помочь заранее ограничивать доступ к аренде для тех, кто регулярно нарушает ПДД. К тому же правоохранительным органам будет проще устанавливать личность водителя в случае ЧС или ДТП.

"Наш город — мировой лидер по числу автомобилей в каршеринге. В день они совершают свыше 150 тыс. поездок, помогая людям передвигаться без личного автомобиля. Чтобы сделать этот сервис еще безопаснее, с 1 сентября вводим верификацию пользователей через Mos ID", — написал в своем Telegram-канале Собянин.

Он заверил, что верификация не займет много времени — достаточно будет подтвердить учетную запись на портале mos.ru. Для этого достаточно пройти по ссылке в приложении сервиса аренды и авторизоваться через Mos ID.

Если профиля на mos.ru пока нет, нужно зарегистрироваться. Сделать это можно в том числе с помощью учетных записей в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале gosuslugi.ru, а также Сбер ID, T-ID (T-Банк), ВТБ ID или Альфа ID. Если регистрироваться таким образом, вводить данные не придется — они подтянутся сами, а учетная запись автоматически станет полной.

На данный момент такая практика применяется в тестовом режиме. Без верификации пользователям доступны лишь несколько поездок, при этом в приложении всплывают уведомления о необходимости подтвердить учетную запись. Такие правила будут действовать до ноября 2025 года.

Каршеринг только для москвичей?

Нововведение не лишит иногородних пользователей возможности пользоваться услугами каршеринга в столице. Зарегистрироваться на портале mos.ru может любой человек вне зависимости от места проживания и регистрации. Для этого достаточно иметь номер телефона российского сотового оператора.

Чтобы учетная запись была полной, нужно будет подтвердить свою личность в центре госуслуг "Мои документы" или онлайн.

Если клиент пользуется номером телефона сотового оператора другого государства, то зарегистрироваться на портале он не сможет.

Практика показала эффективность

Аналогичные меры ранее были введены в отношении пользователей сервиса проката электросамокатов. Они уже показали свою эффективность: верификация позволила выявить более 30 тыс. поддельных аккаунтов несовершеннолетних, доступ к аренде для них был ограничен.

С начала этого сезона проката число аварий с участием средств индивидуальной мобильности сократилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Проверку через учетную запись на портале mos.ru проходят и все работающие в Москве курьеры, чтобы гарантировать, что заказ на доставку выполнит работник с проверенными документами и разрешением на работу.

Популярность каршеринга растет

Московские водители с января по июль 2025 года совершили на автомобилях аренды более 28 млн поездок — на 3 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На сегодняшний день Москва — мировой лидер по динамике развития сервиса и числу автомобилей в парке каршеринга. В столице для аренды доступны 40 тыс. машин разных классов и комплектаций. В автопарке нет машин ниже экокласса "Евро-5", средний возраст автомобилей — 1,5 года.

Проведенный в прошлом году опрос показал, что каждый пятый россиянин (19%) считает каршеринг самой выгодной формой владения автомобилем. В Москве такая позиция — у трети (33%) опрошенных.

"С каждым годом все больше жителей столицы выбирают формат аренды автомобиля вместо его покупки. В Москве одну машину каршеринга арендуют по очереди пять-шесть человек в сутки. Это значит, что более 100 тыс. личных автомобилей ежедневно не выезжают на дороги столицы. Благодаря этому движение становится свободнее, улучшается экологическая ситуация в городе", — отмечал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

