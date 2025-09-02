По словам спикера Госдумы, необходимо противодействовать насаждению чуждых России ценностей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Иноагенты не должны иметь возможность обучать граждан РФ, особенно детей и молодежь, насаждать чуждые ценности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя вступление в силу с 1 сентября закона о запрете иноагентам осуществлять просветительскую деятельность, а организациям-иноагентам - образовательную деятельность.

"Иноагенты открыто ведут антироссийскую деятельность. Позволять им обучать граждан, в первую очередь детей и молодежь, насаждать чуждые нашей стране ценности недопустимо", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба.

Также с 1 сентября вступили в силу поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях, которыми ужесточается ответственность за нарушение требований законодательства об иностранных агентах. За невыполнение законных требований должностных лиц Минюста РФ грозят штрафы: для граждан - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. "Иностранные агенты финансируются из-за рубежа. Делают все, чтобы ослабить нашу страну, разрушить государство. Поэтому мы со своей стороны должны противодействовать этому", - отметил председатель Госдумы. Он добавил, что к ответственности будут привлекать и тех, кто нарушил закон, находясь за рубежом.