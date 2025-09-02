По мнению депутата Ярослава Нилова, действующее ограничение в 3 тыс. рублей фактически давно не соблюдается, поскольку цены на цветы, особенно в периоды повышенного спроса, значительно возрастают

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие повышение установленного ограничения в 3 тыс. рублей на стоимость подарков, которые могут вручаться учителям и врачам.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила ТАСС, что родителям следует учитывать законодательные ограничения при вручении подарков педагогам, в частности, не превышать сумму в 3 тыс. рублей и сохранять чек на приобретаемый товар. Нилов согласился с тем, что такие ограничения предусмотрены статьей 575 Гражданского кодекса РФ, но выразил мнение, что эта норма устарела.

"Считаю, пора пересмотреть сумму 3 тыс. рублей как потолок допустимой стоимости подарка или цветов и внести необходимые поправки в статью 575 ГК РФ. Для государственных и муниципальных служащих ныне действующие нормы можно сохранить, а вот для учителей и врачей, которых люди хотят искренне поблагодарить или поздравить, скажем, с профессиональным праздником, явно пришло время иначе взглянуть на предельную сумму", - написал Нилов в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующую инициативу он планирует обсудить с экспертным сообществом, после чего будут подготовлены конкретные предложения.

По мнению депутата, действующее ограничение в 3 тыс. рублей на стоимость подарков фактически давно не соблюдается, поскольку цены на цветы, особенно в периоды повышенного спроса - к 1 сентября или на выпускные, значительно возрастают. "Не стоит забывать об инфляции - с 2008 года, когда было установлено ограничение в 3 тыс. рублей, деньги заметно обесценились", - добавил он.

"Да и, честно говоря, сама мысль о том, что вместе с букетом или подарком нужно передавать фискальный чек, откровенно унизительна. Это знак признательности педагогу или отгрузка матценностей на склад под отчет?" - подчеркнул он.