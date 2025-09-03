В США подтвердили информацию о смерти россиянина на фестивале Burning Man

В заявлении отмечается, что ведутся поиски преступника

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Аппарат шерифа округа Першинг (штат Невада) подтвердил, что россиянин Вадим Круглов погиб на фестивале Burning Man.

"Офис шерифа округа Першинг опознал погибшего как Вадима Круглова из России. Наши сердца с семьей и друзьями Вадима, мы скорбим по утрате члена нашего сообщества" - говорится в заявлении, опубликованном на сайте фестиваля. В нем отмечается, что "делается все возможное <...> для поимки и привлечения к ответственности преступника".

Ранее друг покойного Владислав Ростов заявил ТАСС, что семья и друзья Круглова собирают средства для перевоза его тела в Россию и на похороны.

Ежегодный фестиваль музыки и искусств Burning Man проходит рядом с городом Блэк-Рок-Сити, в пустынной части Невады, в 2025 году - с 28 августа по 5 сентября. По сообщениям американских СМИ, 30 августа в луже крови было найдено тело участника фестиваля, погибшего при невыясненных обстоятельствах. Позже близкие в социальных сетях опознали жертву как Вадима Круглова. Расследуется дело об убийстве.