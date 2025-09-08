Вокруг первого национального мессенджера, разработанного VK по заказу Минцифры РФ, много мифов: говорят, что якобы государство хочет с его помощью контролировать граждан. Разбираем популярные заблуждения

Мax работает на смартфоне как агрессивная шпионская программа…

…при установке он без разрешения пользователя интегрируется сразу во все функции гаджета. На операционной системе Android Max встраивается в системный уровень и считывает все данные, хранящиеся на телефоне

На самом деле Max, как и любые другие мессенджеры, запрашивает только те разрешения, которые критически важны для корректной работы приложения. Доступ к контактам необходим для общения, к микрофону и камере — для видеозвонков, к хранилищу — для отправки файлов. Сравним с другими популярными приложениями: WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) запрашивает 85 разрешений, Telegram — 71, а Max — 63.

Перед публикацией в официальных сторах приложение проходит обязательную проверку: магазины оценивают обоснованность запрашиваемых разрешений.

Max будет оформлять "доносы" на россиян…

…за использование VPN и чтение экстремистских материалов. А помогать в этом будет искусственный интеллект

Большинство граждан России активно пользуются приложениями, созданными государственными организациями и компаниями, "Госуслуги" или "Сбербанк Онлайн", например. Но не было сообщений, свидетельствующих о фактах внедрения в них ИИ для оформления доносов или чего-то подобного.

Max обяжут установить всех…

…и тогда придется использовать второй телефон, на котором будет только этот мессенджер, — для защиты личных данных

Нет законов, обязывающих граждан устанавливать Мax.

С 1 сентября этого года Мax должен быть предустановлен на новые устройства, поставляемые в Россию из-за рубежа. Мера направлена на обеспечение равных конкурентных условий для российских и иностранных разработчиков ПО. Но это не значит, что граждане обязаны его оставлять и использовать.

В части защиты данных Мax использует стандарт индустрии — TLS-шифрование. При этом данные Мax хранятся в российских дата-центрах и не передаются за пределы РФ.

Предположение, что из-за обязательной предустановки Max личная переписка и фото "будут передаваться в руки государства по умолчанию", так же ложно.

Max — это предпосылка к появлению "цифрового рубильника"…

…в случае роста социальной напряженности власти смогут ограничивать доступ к информации. Скоро нам вообще оставят только "Госуслуги", банковские приложения и Max. Национальный мессенджер — это элемент будущего изолированного интернета под полным контролем Кремля

Это не так. Создание Мax направлено на обеспечение цифрового суверенитета страны, но не предполагает изоляции.

Развитие на национальном уровне больших цифровых интеграционных платформ — это глобальный мировой тренд. И в России популярны национальные платформы: поисковик "Яндекс", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", видеохостинги Rutube и "VK Видео".

А вот в мессенджерах исторически доминировали иностранные сервисы — WhatsApp и Telegram. Но эти платформы не только используются для противоправной деятельности, но и систематически нарушают российское законодательство. При этом они очень выборочно идут на контакт, что затрудняет борьбу с мошенничеством, фейками и другими угрозами для российских пользователей.

С момента включения в реестр социальных сетей Telegram не исполняет все обязанности владельца социальной сети, предусмотренные федеральным законом. За это в 2023–2025 годах 11 раз была инициирована процедура привлечения Telegram к административной ответственности.

С учетом этого создание Мax — естественная мера со стороны государства. Цель — обеспечить граждан доступом к безопасным цифровым коммуникациям на национальном уровне.

Выгодно ли вообще создание Мax?

Говорят, компания VK уничтожила некогда популярную социальную сеть, а новое руководство "провалило" работу по развитию продуктов и интернет-сервисов, показав в 2024 году рекордный убыток 94,9 млрд рублей. Но российские власти поддерживают Мax…

У социальной сети "ВКонтакте" 80 млн пользователей — это самый крупный ресурс в категории по аудитории в российском сегменте интернета. Так что ее популярность очевидна. Возможные убытки компании обусловлены беспрецедентными вложениями в развитие существующих и новых продуктов и сервисов.