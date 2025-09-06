Зампред Совета безопасности РФ назвал триумф студентов доказательством того, что российские молодые специалисты способны решать самые сложные задачи и конкурировать на равных с сильнейшими университетами мира

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил победивших на чемпионате мира по спортивному программированию ICPC студентов Леонида Данилевича, Максима Туревского, Федора Ушакова.

"Ваш успех - это настоящий триумф российской школы программирования, убедительное доказательство того, что наши молодые специалисты способны решать самые сложные задачи и конкурировать на равных с сильнейшими университетами мира. Вашей победой гордится не только родной Санкт-Петербургский государственный университет, но и вся страна", - написал политик на своей странице во "ВКонтакте".

Он отметил, что победа петербургской команды продемонстрировала пример настойчивости, взаимной поддержки и целеустремленности. Медведев также поблагодарил преподавателей, наставников и родных студентов.

"Желаю вам смелых идей, новых побед и уверенности в том, что впереди у вас большие перспективы и достижения на благо России", - заключил он.

Ранее студентов также поздравил президент РФ Владимир Путин и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

За отведенные пять часов команда СПбГУ решила 11 задач из 12, опередив других участников с большим отрывом. Главной целью было за ограниченное время решить алгоритмические задачи разной степени сложности с помощью кода, допустив минимум ошибок и совершив как можно меньше неправильных попыток. Подготовку команды проводили тренеры Иван Казменко и Николай Дубчук.