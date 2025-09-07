Председатель Госдумы вместе с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко оставили запись в книге почетных гостей музея

МОГИЛЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочего визита в Белоруссию посетил музей Славы Могилевщины, где оставил запись в книге почетных гостей музея, сообщает пресс-служба Госдумы.

Музей был официально открыт президентом Белоруссии Александром Лукашенко в июле рядом с мемориальным комплексом "Буйничское поле". Экспозиция создавалась при поддержке Союзного государства Белоруссии и России. Создание музея - это завершение концепции мемориального комплекса "Буйничское поле" и отражение великого подвига народа, героизма и мужества защитников в годы Великой Отечественной войны.

"В музее Славы Могилевщины бережно хранят правду о подвиге героев Великой Отечественной войны. Россия и Беларусь вместе выступают за сохранение и защиту общей исторической памяти и никому не позволят ее переписывать", - отметили в записи, выразив благодарность руководству музея и организаторам экспозиции.

В сообщении добавили, что Володин вместе с председателем палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорем Сергеенко оставили запись в книге почетных гостей музея.

Вячеслав Володин находится в городе Могилев в Белоруссии. В ходе рабочего визита председатель Госдумы выступит на пленарном заседании Молодежного форума Союзного государства "Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти". Ранее Вячеслав Володин и депутаты Парламентского собрания Союза Белоруссии и России возложили цветы к памятному камню знаменитому советского поэта-фронтовика Константина Симонова в мемориальном комплексе "Буйничское поле".