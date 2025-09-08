Валентина Ревина рассказала, что практически всю украинскую оккупацию она прожила одна

КУРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Жительница приграничного поселка Мирный Курской области Валентина Ревина, которая была насильно вывезена в Сумскую область Украины и возвращена в Курск после более чем полугода в украинском плену, рассказала ТАСС, что ей удалось связаться с родными лишь спустя год после вторжения ВСУ в российский регион.

В Минобороны РФ 24 августа сообщили, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены восемь жителей Курской области.

"Меня с августа 2024 года разыскивал племянник, в разных чатах, группах состоял. Но найти меня сложно было, потому что я никуда не выходила, ни с кем не общалась. Лишь только 8 августа удалось найти меня", - рассказала собеседница агентства.

Женщина рассказала, что практически всю украинскую оккупацию она прожила одна. В 2024 году, перед началом холодов, из-за перспектив тяжелой зимы она перебралась в суджанский интернат.