ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Оценочные работы по следующим четырем высокоскоростным железнодорожным магистралям (ВСМ) после первой сообщением Москва - Санкт-Петербург уже ведутся, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Есть примерные оценочные работы, которые сейчас уже ведутся. И по поручению президента в марте 2026 года я буду обязан доложить о параметрах следующих четырех проектов высокоскоростных магистралей. Мы над этим работаем. Многое нам сейчас уже понятно", - сказал Савельев.

Ранее сообщалось, что проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург - первый из 5 проектов высокоскоростных магистралей, утвержденных президентом. Планируется построить ВСМ от Москвы до Минска, до Екатеринбурга через Казань, до Адлера и Рязани. Ожидается, что до 2045 года протяженность сети ВСМ превысит 4,5 тыс. км, по ним будут курсировать до 300 поездов.

Согласно представленной ранее РЖД презентации очередности строительства ВСМ в РФ, второй планируется реализовать проект магистрали Москва - Екатеринбург, далее Москва - Адлер, Москва - Минск и Москва - Рязань.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума прошло более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме приняли участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 07:00 мск.