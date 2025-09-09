Правоохранители задержали собственниц пункта передержки собак по подозрению в жестоком обращении с животными

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье отказался рассматривать вопрос о домашнем аресте владельцев зоогостиницы в городе Чехове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Чеховского суда Московской области.

"Ходатайство следствия о домашнем аресте оставлено без рассмотрения судом", - сказал собеседник агентства, не уточнив причины такого решения.

Владельцев зоогостиницы отпустили без меры пресечения, сообщили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось о том, что правоохранители задержали собственниц пункта передержки собак в Чехове по подозрению в жестоком обращении с животными. Также возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Установлено, что подозреваемые вводили в заблуждение собственников собак, которых оставляли у них на передержке, обещая за деньги внимательное отношение к питомцам, ограниченное количество других животных и содержание в надлежащих условиях.

В действительности собаки жили в недопустимо маленьких клетках, одномоментно в помещении проживало около 30 собак в антисанитарных условиях, среди работников гостиницы не было кинологов. Кроме этого, от собственников питомцев скрывалось применение к животным электрошоковых ошейников. При этом за свои услуги по передержке и воспитанию злоумышленницы брали оплату в среднем 5 тыс. рублей за сутки, животные находились у них по 2-3 месяца.

Как отметили в ГСУ СК, потерпевшими признаны 15 владельцев собак.