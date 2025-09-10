Идет оценка причиненного зданию ущерба

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Ростовской области планируют в ближайшее время восстановить учебный процесс в Матвеево-Курганской специальной школе-интернате, которая была повреждена в ходе отражения ночной атаки БПЛА. Идет оценка причиненного зданию ущерба, сообщили ТАСС в министерстве образования региона.

"Прорабатывается вопрос организации образовательного процесса, ведется оценка ущерба после атаки БПЛА, составляется план мероприятий по оперативному восстановлению поврежденных конструкций здания", - сказали в ведомстве.

Там уточнили, что на месте продолжают работать специалисты профильных ведомств и экстренных служб. По данным министерства, в результате ЧП дети не пострадали. Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, они были доставлены в районную больницу, где им оказали медицинскую помощь.

Ранее врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал об эвакуации в школе-интернате в Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА в ночь на среду. В результате падения беспилотника в здании интерната были повреждены дверь запасного выхода и остекление, пострадали двое сотрудников. Всего эвакуированы 73 ребенка и пятеро работников. Их устроили в пункте временного размещения, развернутом в селе Ряженое.

Как сообщили в Telegram-канале администрации Матвеево-Курганского района, один из сотрудников, который получил ранения, уже отпущен из больницы домой. Второй сотрудник еще находится под наблюдением врачей. Также уточняется, что руководство школы-интерната решило на ближайшую неделю перевести детей на дистанционное обучение. После завершения обследования здания школы и оценки ущерба будет принято решение о дальнейших действиях.