Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.

При атаке БПЛА пострадали два сотрудника школы-интерната в Ростовской области.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО 10 сентября с полуночи до 05:00 мск уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 21 БПЛА сбили над Брянской областью, 17 - над Республикой Крым, 15 уничтожили над акваторией Черного моря, 12 сбили над Воронежской областью, по 11 - над Белгородской, Курской областями и Краснодарским краем, 9 - над Орловской областью, 5 перехватили над Калужской областью, 3 - над Рязанской областью, по 2 - над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, а также 1 - над Тульской областью.

Последствия