Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны.
При атаке БПЛА пострадали два сотрудника школы-интерната в Ростовской области.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО 10 сентября с полуночи до 05:00 мск уничтожили и перехватили 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 21 БПЛА сбили над Брянской областью, 17 - над Республикой Крым, 15 уничтожили над акваторией Черного моря, 12 сбили над Воронежской областью, по 11 - над Белгородской, Курской областями и Краснодарским краем, 9 - над Орловской областью, 5 перехватили над Калужской областью, 3 - над Рязанской областью, по 2 - над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, а также 1 - над Тульской областью.
Последствия
- Школу-интернат в Матвеево-Курганском районе Ростовской области эвакуировали из-за атаки БПЛА. Пострадали два сотрудника, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
- Слюсарь уточнил, что всего эвакуировали 73 ребенка и 5 работников. Они будут находиться в пункте временного размещения, развернутом в селе Ряженое.
- На месте работают оперативные службы, глава района Диана Алборова координирует их действия.
- Обломки БПЛА повредили фасад административного здания на окраине Калуги, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
- Несколько населенных пунктов Шаблыкинского района Орловской области частично обесточены в результате атаки украинских беспилотников, сообщил глава региона Андрей Клычков.
- В одном из районов Воронежской области обломки БПЛА повредили окна и крышу одного частного дома, а также теплицу и гараж возле другого, сообщил глава региона Александр Гусев.
- В Борисоглебске повреждено остекление многоквартирного дома.