Она занимает около трех часов и прерывается несколькими минутами молчания

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Церемония в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года проходит в мемориальном комплексе на месте башен-близнецов в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Церемония проходит на фоне политического убийства правого активиста и сторонника президента США Чарли Кирка, которого одним выстрелом убили 10 сентября в одном из университетов в штате Юта. В связи с этим участие в мероприятии в Нью-Йорке отменил вице-президент США Джей Ди Вэнс, рано утром вылетевший в Юту для встречи с членами семьи погибшего активиста. Как убедился корреспондент ТАСС, тема политического убийства активно обсуждается участниками церемонии, а также освещающими ее журналистами и охраняющими периметр сотрудниками полиции.

Во время церемонии родственники погибших зачитывают их имена. В длинном перечне прозвучат в том числе имена жертв терактов родом из стран бывшего СССР. По официальным данным, тогда погибли трое граждан России. По неофициальным подсчетам, в атаках могло погибнуть от 70 до 80 выходцев из России или СНГ. С каждым годом все большую часть списка организаторы дают зачитывать молодым людям и детям, родившимся уже после терактов 2001 года, чтобы обеспечить преемственность в сохранении памяти о событиях того дня. Церемония, как правило, занимает около трех часов и прерывается несколькими минутами молчания, приуроченными к основным этапам событий 11 сентября 2001 года - моментам, когда первый самолет врезался в северную башню Всемирного торгового центра, когда еще один лайнер влетел в южный небоскреб, когда самолет врезался в здание Пентагона в Вашингтоне и когда четвертый самолет рухнул в Пенсильвании.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также последовал в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.