МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Учебная нагрузка современных школьников после пятого класса больше, чем установленная трудовым законодательством у взрослых, в старших классах - в полтора раза. К таким выводам приходят члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в своем докладе "Нагрузка на школьников: проблемы и решения".

"Учебная нагрузка современных школьников начиная с 5 класса превышает максимальную продолжительность рабочей недели, установленную трудовым законодательством для взрослых (40 часов), а в старших классах наблюдается почти полуторакратное превышение (примерно до 55-56 часов в неделю)", - говорится в тексте доклада, с которым ознакомился ТАСС.

Авторы доклада отмечают, что поурочное планирование не учитывает регулярное отвлечение школьников всех возрастов для подготовки и проведения Всероссийских проверочных работ, олимпиад, субботников, праздничных мероприятий и пр. В связи с этим подобные мероприятия исключают из учебной программы заметное количество уроков.

"По некоторым школьным предметам (в частности, по математике и физике) количество часов, отведенных на освоение образовательной программы, сократилось, или осталось неизменным, в то время как содержательное наполнение программ возросло. Это также увеличивает нагрузку на учителей и учеников", - говорится в докладе.

В связи с этим предлагается провести научную экспертизу образовательных стандартов и программ, поурочного планирования и учебных материалов.