С наступлением осенне-зимнего сезона возрастает количество простудных заболеваний. Чаще всех болеют дети: некоторые едва успевают выйти в детский сад или школу, как снова вынуждены оставаться дома с температурой и потом еще полмесяца лечить кашель и насморк. В таком случае нужно выяснить, почему иммунитет ребенка еще недостаточно силен, какие болезни повторяются чаще всего и что в таких ситуациях делать родителям

Уязвимость детского организма

По информации Минздрава РФ, в первые месяцы после рождения дети восприимчивы к инфекциям — их иммунная система еще не полностью сформирована. Малыши постоянно соприкасаются с новой для них окружающей средой и неизбежно сталкиваются с вирусами и бактериями. Предотвратить это нельзя, да и не нужно: именно так организм учится защищаться и вырабатывать антитела.

Но есть и другие факторы, которые влияют на детский организм:

недостаточное соблюдение правил личной гигиены;

скудный и несбалансированный рацион;

смена окружения (выход в детсад или школу);

резкая перемена климата или погодных условий.

Если ребенок каждый месяц переносит простуду, не имея врожденных либо хронических патологий, стоит задуматься. По словам кандидата медицинских наук, педиатра Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Марины Галицкой, в подобных ситуациях врачи могут отнести малыша к часто болеющим детям. У них либо часто повторяются инфекции (от 6 до 15 эпизодов за год), либо болезни длятся по 10–14 дней и больше.

Для часто болеющих детей назначается диспансерное наблюдение, которое помогает вовремя выявить осложнения или снизить риск их развития. Ключевую роль играет точная диагностика: важно своевременно пройти обследования, сдать анализы и уточнить причины недомогания.

Для постановки верного диагноза необходимо вовремя обращаться к педиатру и выполнять все назначения, в том числе связанные с профилактикой.

Возрастные особенности

Врачи отмечают, что на каждом возрастном этапе наблюдается своя специфика. Перечень возможных заболеваний зависит от уровня сформированности иммунной системы и того, сделаны ли ребенку все необходимые прививки. В раннем возрасте отмечают три основных периода.

От рождения до 12 месяцев. В этот период бывают частые ОРВИ, а также могут проявляться кишечные инфекции и диатез.

От 1 года до 3 лет. Помимо простуды и кашля нередки отиты и инфекции мочевыводящих путей.

С 3 до 6 лет. В дошкольном возрасте повышается риск заболеваний горла (тонзиллиты, фарингиты) и пневмонии.

Когда ребенок оказывается в детском коллективе, вероятность заразиться возрастает в несколько раз. Простудные и респираторные болезни передаются не только при кашле или чихании, но и через игрушки, общую посуду или иные бытовые предметы.

Классические детские болезни

Кроме ОРВИ в детской среде легко распространяются и другие инфекции. Переболев ими один раз, малыш чаще всего получает стойкий иммунитет на долгие годы, а иногда и на всю жизнь. От большинства возбудителей есть прививки, благодаря которым болезнь пройдет в легкой форме (или ее удастся избежать вообще). По данным Роспотребнадзора, чаще всего у детей фиксируются следующие инфекции.

• Коклюш. Заболевание дыхательных путей, передающееся воздушно-капельным путем. Инкубационный период — до 10 суток. Среди основных симптомов: приступы навязчивого кашля, насморк, температура. Опасность болезни заключается в возможных тяжелых осложнениях.

• Корь. Одна из наиболее заразных болезней: если у ребенка нет иммунитета, вероятность заболеть при контакте почти 100%. Характерные проявления — высокая температура (39–40 °C), конъюнктивит, на четвертый день появляется крупная красная сыпь по всему телу.

• Краснуха. Инфекция передается от больного ребенка при кашле или чихании. Сопровождается мелкой розово-красной сыпью, покраснением горла, увеличением лимфоузлов и повышением температуры. У привитых детей обычно протекает относительно легко.

• Ветряная оспа (ветрянка). Даже непродолжительный контакт с зараженным человеком всегда заканчивается заболеванием, если нет иммунитета. У малышей болезнь проходит легче, чем у взрослых. Симптомы: повышение температуры, сыпь в виде мелких пузырьков в окружении покрасневшей кожи, вызывающая сильный зуд.

• Скарлатина. Может передаваться через предметы обихода и реже — через продукты питания. Сопровождается воспалением миндалин, ярко-красным горлом, высокой температурой, сыпью по всему телу, белым налетом на языке, который сходит на третий-четвертый день.

Болезни ЖКТ и аллергия

Помимо респираторных инфекций у детей нередко встречаются и проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые тоже влияют на иммунитет. Обычно они проявляются в 5–6 лет или ближе к подростковому возрасту (9–12 лет). Симптомы включают боли в животе, потерю аппетита, тошноту, изжогу, нарушение стула и общую слабость.

Отдельные опасения вызывают сегодня аллергические заболевания. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, этим недугом страдают около 40% жителей планеты — и дети, и взрослые. Первые проявления аллергии могут возникать на первом году жизни, при этом есть риск возникновения бронхиальной астмы, нейродермита или сезонного ринита.

Правильное питание и прививки

Чтобы поддерживать здоровье детей на должном уровне, специалисты Минздрава РФ советуют родителям соблюдать несколько простых, но крайне важных правил: своевременно вакцинировать ребенка, обеспечивать ему сбалансированный рацион, следить за гигиеной и придерживаться режима дня. В совокупности эти факторы оказывают положительное воздействие на состояние организма и помогают снизить риск инфекций.

Принципы здорового рациона

Питание ребенка должно быть разнообразным и богато питательными веществами. В меню надо включать достаточное количество белков, жиров и углеводов, а также витамины и микроэлементы. При составлении ежедневного рациона врачи советуют:

делать питание сбалансированным, чтобы организм получал полный набор необходимых нутриентов;

включать в ежедневное меню овощи, фрукты, мясо или рыбу, молочные и кисломолочные продукты, каши, хлебобулочные изделия, а также растительные и сливочные масла;

ограничить количество сахара и сладостей.

Такое питание укрепляет иммунную систему, повышает устойчивость организма к вирусам и бактериям.

Роль гигиены

Здоровье во многом зависит и от элементарных правил личной гигиены. Чтобы ребенок болел реже, важно с ранних лет приучить мыть руки перед едой, после прогулки или посещения туалета, а также регулярно чистить зубы. В периоды роста заболеваемости Роспотребнадзор рекомендует сократить посещение массовых мероприятий. Обычно это актуально для малышей дошкольного возраста, иммунитет которых еще не окреп окончательно.

Зачем нужна вакцинация

Вакцины помогают организму заранее познакомиться с возбудителями болезней: иммунная система "запоминает" микробы и вирусы, при повторной встрече быстро их распознает и нейтрализует.

Чтобы родители не пропустили нужную прививку, в России разработан единый календарь вакцинации. Он включает прививки против 12 наиболее распространенных инфекций, а также содержит подробный график с указанием сроков первичных прививок и ревакцинаций для детей разных возрастных групп — от младенцев до школьников.

Режим сна

Сильный иммунитет у ребенка формируется не только за счет питания и вакцинации, но и благодаря правильному режиму дня. Особенно важным фактором врачи называют достаточный и качественный сон. По информации Минздрава РФ, нормы сна для детей зависят от их возраста:

новорожденные могут спать до 20 часов в сутки;

малыши 2–4 лет обычно спят около 16 часов.;

в возрасте 4–5 лет достаточно примерно 13 часов;

школьникам 6–7 лет нужно около 12 часов сна;

подросткам требуется не менее 9 часов полноценного сна.

Однако всегда необходимо учитывать индивидуальные особенности: одним детям нужно больше сна, другим меньше. Чтобы ночной отдых был качественным, врачи советуют соблюдать несколько правил:

придерживаться постоянного режима, укладывать ребенка спать примерно в одно и то же время;

в комнате должно быть тихо и темно, температура воздуха — в пределах 20–22 °C, а влажность — 50–70%.

Такой подход помогает быстрее засыпать и обеспечивает полноценный отдых, необходимый для восстановления организма.

Витамины и минералы

Большое значение в профилактике простуд имеют витамины и микроэлементы. Заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава РФ, доктор медицинских наук Светлана Макарова отмечает: для эффективной борьбы с инфекциями, вызывающими ангину, бронхит, насморк, организму необходимы витамины группы B, витамин C и Zn (цинк).

По результатам исследований, у российских детей особенно не хватает витамина D. Его недостаток отрицательно сказывается на иммунной системе и может повышать частоту заболеваний. Однако перед тем, как давать ребенку витаминно-минеральные комплексы, родителям обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Только специалист сможет определить дозировку и необходимость приема в каждом конкретном случае.

Физическая активность

Для гармоничного развития и крепкого здоровья ребенку важно получать регулярные физические нагрузки. Подвижные игры на свежем воздухе, прогулки и занятия спортом способствуют нормализации веса, укрепляют мышцы, тренируют выносливость и улучшают настроение. А у детей, ведущих малоподвижный образ жизни, иммунитет, наоборот, снижается и возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета в будущем. Поэтому врачи советуют включать активность в ежедневный распорядок дня ребенка так же, как питание или сон.

Ошибки родителей

Мамы и папы иногда стремятся лечить ребенка самостоятельно. Кто-то прибегает к "бабушкиным" методам, кто-то — к антибиотикам без назначения специалиста, что может навредить здоровью. При первых признаках недомогания необходимо обращаться к врачу. Только он сможет назначить корректное лечение, объяснить, какие лекарства нужны, а какие — категорически противопоказаны. Профессиональный подход поможет быстрее справиться с болезнью и снизит риск осложнений.

Здоровье ребенка зависит сразу от нескольких факторов: правильного питания, полноценного сна, своевременной вакцинации, активного образа жизни и эмоционального благополучия. А ключевая роль, особенно для часто болеющих детей, всегда остается за родителями, ведь именно они формируют привычки, которые в будущем станут основой крепкого иммунитета.