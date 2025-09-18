В национальном парке рассказали об опасности прикармливания диких животных

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Национальный парк "Лосиный остров" призвал не прикармливать кабанов и лис, которые могут появиться в ближайшее время вблизи жилых районов Москвы и Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в парке.

"С наступлением осенне-зимнего сезона, когда естественных источников пищи становится меньше, особенно важно помнить о необходимости сохранения естественного поведения диких животных. В холодное время года специалисты отмечают появление кабанов и лис вблизи жилых районов, а также выходы животных в населенные пункты, дачные кооперативы. Не прикармливайте диких животных", - отметили в парке.

В пресс-службе объяснили причину появления диких животных на улицах городов. "Главная причина - это доступность "легкой пищи", которая "выманивает" диких животных из естественной среды обитания. Размещая остатки урожая, бытовые отходы вне специально оборудованных площадок или даже намеренно подкармливая диких животных, люди создают искусственную, чрезвычайно привлекательную кормовую базу. Нарушаются естественные пути миграции животных, их поведение и привычки", - рассказали там.

Биологи также пояснили, чем опасно прикармливание диких животных. Говоря о вреде для животных, эксперты отметили, что подкормка разрушает естественный процесс поиска пищи, делает животных зависимыми от человека и снижает их способность выживать в дикой природе. "Нарушение экосистемы: подкормка провоцирует борьбу между видами за ресурсы, нанося ущерб равновесию в природе. Опасность для людей: прикормленные животные теряют естественный страх перед человеком, могут стать агрессивными, если в очередной раз не получат "законного угощения". Особенно это опасно для детей и пожилых людей", - отметили биологи.

Специалисты Лосиного острова просят проявлять ответственность и соблюдать следующие рекомендации: не оставлять остатки урожая на открытых участках, не выбрасывать бытовые отходы в непредназначенных для этого местах. "Не подкармливайте диких животных, даже если вам кажется, что им нужна помощь. Передайте информацию о животном экстренным службам, расскажите об этой проблеме своим соседям и знакомым. Только так мы сможем защитить диких животных, обеспечить безопасность себе и близким", - отметили в пресс-службе.

16 сентября в социальных сетях появились видео, на которых два лося прогуливаются вблизи БЦ "Кубик" и Дома правительства Московской области. Как сообщила ТАСС директор национального парка "Лосиный остров" Ольга Шульгина, одного из лосей, вышедших к людям на северо-западе Москвы, доставили в парк, после чего отпустили в живую природу.