Любая травма приносит боль и дискомфорт, но не всегда понятно, насколько она серьезна. Люди часто путают ушиб и перелом, потому что их проявления в первые часы очень схожи. Неправильная оценка состояния может привести к осложнениям, долгому лечению и даже утрате подвижности

Что такое ушиб

Ушиб — это травма мягких тканей, которая возникает при ударе или падении. В отличие от перелома, целостность кости сохраняется, страдают в основном кожа, подкожно-жировая клетчатка, мышцы и сосуды. В месте удара почти всегда появляется гематома, или, проще говоря, синяк. Это результат повреждения мелких капилляров.

Ушибы бывают разной степени тяжести. Самый легкий травмирует только верхние слои кожи и мягких тканей. Обычно такие повреждения проходят самостоятельно за несколько дней, не требуя серьезного вмешательства. Если ушиб затрагивает более глубокие ткани, скажем мышцы, это ушиб средней тяжести. В этом случае движения могут быть ограничены, особенно если задет сустав, и восстановление занимает одну-две недели.

Тяжелый ушиб может сопровождаться растяжением или частичным разрывом связок, иногда онемением из-за сдавливания нервов. В таких случаях требуется более серьезный уход, наблюдение врача и длительное восстановление.

Крайне тяжелый ушиб требует неотложной медицинской помощи: повреждаются не только мягкие ткани, но и крупные сосуды, а иногда — внутренние органы. Без своевременного врачебного вмешательства развиваются серьезные осложнения, вплоть до некроза тканей или внутреннего кровотечения.

Что такое перелом

Перелом — это нарушение целостности кости. В отличие от ушиба, это повреждение затрагивает не только мягкие ткани, но и сам скелет. Причины перелома — падение или сильный удар. Но если кость ослаблена болезнью, скажем остеопорозом, даже незначительная нагрузка может привести к перелому. В медицине их выделяют несколько видов:

закрытые — когда кожа остается неповрежденной;

открытые — травмированная кость выходит наружу, что опасно из-за риска инфекции;

со смещением — костные отломки сдвигаются относительно друг друга;

без смещения — кость треснула или сломалась, но ее части остались на месте.

Даже если перелом не сопровождается явной деформацией, он всегда требует медицинской диагностики и лечения. Без правильной фиксации кость может срастись неправильно, что скажется на подвижности и качестве жизни.

Симптомы ушиба

Ушиб и перелом можно отличать по симптомам. Основные признаки ушиба:

боль умеренная, но усиливается при прикосновении;

отек локальный, появляется почти сразу после травмы;

гематома (синяк);

сохранение подвижности.

Иногда боль бывает достаточно сильной, и можно заподозрить перелом. Но отличительная особенность ушиба — это отсутствие деформации и возможность двигать поврежденной конечностью.

Симптомы перелома

Признаки перелома более явно выражены, хотя в первые часы некоторые из них могут напоминать ушиб. Характерные проявления:

резкая боль сразу после травмы, значительно усиливается при малейшем движении;

отек распространяется медленно;

ограничение движений;

деформация конечности (может выглядеть неестественно);

хруст (крепитация) при движении или пальпации;

патологическая подвижность (кость двигается там, где не должна).

Переломы не всегда сопровождаются выраженной деформацией, как это бывает при трещине кости — она больше напоминает ушиб. Если после травмы боль не уменьшается, а только усиливается, а движения невозможны, то вероятнее всего, это перелом.

Первая помощь при подозрении на перелом

Если симптомы напоминают перелом, необходимо в первые минуты:

обеспечить полный покой поврежденной конечности;

зафиксировать ее в том положении, в котором она находится, и не пытаться вправить самостоятельно;

использовать шину или подручные средства (доска, палка, жесткий картон), чтобы обездвижить конечность;

при сильной боли дать пострадавшему обезболивающее, приложить холод к области травмы;

при открытом переломе — наложить стерильную повязку, чтобы предотвратить заражение.

Нужно как можно быстрее обратиться в травмпункт или вызвать скорую помощь. Даже если травма кажется незначительной, только врач после рентгена может подтвердить диагноз.

Как врачи отличают ушиб от перелома

На первом этапе диагностики доктор проводит осмотр и опрос пострадавшего. Врач выясняет, как именно произошла травма, куда пришелся удар, какие ощущения испытывает человек, оценивает болезненность, крепитацию, деформацию.

Но одного лишь визуального осмотра недостаточно. Главный метод, позволяющий точно отличить ушиб от перелома, — это рентгенография. На снимке хорошо видно, цела кость или нет. В сложных случаях применяются и другие методы:

компьютерная томография (КТ) дает более детальное изображение костной структуры;

магнитно-резонансная томография (МРТ) помогает оценить состояние не только костей, но и связок, суставов, мышц;

ультразвуковое исследование (УЗИ) иногда тоже используется для диагностики.

Только специалист после обследования может окончательно поставить диагноз. Попытки лечить наугад нередко приводят к тому, что перелом остается незамеченным.

Лечение ушибов

Ушибы в большинстве случаев лечат в домашних условиях, но все же лучше, чтобы врач исключил более серьезные повреждения. Основные подходы к лечению ушибов:

покой и щадящий режим; нужно ограничить нагрузку на поврежденную часть тела;

прикладывать холод в первые сутки, это помогает уменьшить боль и отек;

местные средства: мази и гели с охлаждающим, рассасывающим или противовоспалительным действием ускоряют восстановление;

медикаментозное лечение — обезболивающие или нестероидные противовоспалительные препараты;

физиотерапия: по назначению врача может применяться ультразвук, магнитотерапия, лазер.

Время восстановления зависит от тяжести ушиба. Небольшие проходят за неделю, более серьезные — за две-три недели. Если повреждены суставы или связки, реабилитация может растянуться до месяца и дольше.

Лечение перелома

Перелом требует совсем другого подхода. Самолечение здесь недопустимо. Методы лечения:

иммобилизация: на поврежденную конечность накладывают гипс или современные фиксаторы — ортезы, это нужно для того, чтобы костные отломки оставались неподвижными и могли правильно срастись;

репозиция: если перелом со смещением, врач сопоставляет костные фрагменты вручную или с помощью специальных аппаратов;

операция: в тяжелых случаях используют металлические пластины, винты, штифты, чтобы зафиксировать кость;

медикаменты: при необходимости назначают обезболивающие и препараты для ускорения сращивания костей (кальций, витамин D);

реабилитация: после снятия гипса или ортеза необходимы специальные упражнения, массаж и физиотерапия, они помогают восстановить подвижность суставов, силу мышц и координацию движений.

Восстановление после перелома занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Все зависит от того, какая кость повреждена, есть ли смещение и насколько быстро образуется костная мозоль.

Переломы у детей

Детский организм отличается от взрослого: кости у ребенка более эластичные и содержат больше органических веществ, поэтому при травме они гнутся и трескаются чаще, чем ломаются полностью. У малышей и подростков распространены так называемые переломы по типу зеленой ветки — кость надломлена лишь с одной стороны, а с другой остается целой. Внешне это может выглядеть как легкий ушиб, что и вводит родителей в заблуждение. Особенности переломов у детей:

в детских костях есть специальные участки — зоны роста; если перелом проходит через такой участок, без правильного лечения нарушается развитие кости, что приводит к искривлению или разнице в длине конечностей;

сочетание с ушибами и растяжениями: у детей часто бывает, что перелом сочетается с повреждением связок или суставов, и внешне это очень похоже на обычный ушиб.

Срастание переломов у детей идет быстрее, чем у взрослых, за счет активной регенерации тканей (среднем в полтора-два раза быстрее). Однако именно с трамвой у детей особенно важно своевременно обращаться к врачу, чтобы не допустить деформации конечностей.

Переломы у пожилых людей

С возрастом кости становятся более хрупкими — снижается содержание кальция и развивается остеопороз, поэтому переломы случаются даже при легких падениях или ударах. Самые частые травмы у пожилых людей:

перелом шейки бедра — это одна из самых опасных травм, часто возникает при падении на бок; перелом затрагивает область с плохим кровоснабжением, поэтому кость срастается очень медленно. Без операции (эндопротезирования) многие пациенты теряют способность ходить;

переломы лучевой кости — чаще всего происходят при падении на вытянутую руку;

компрессионные переломы позвоночника — возникают при остеопорозе, иногда даже без падения — достаточно неловкого движения или поднятия тяжести.

Особенности лечения перелома у пожилых:

длительная иммобилизация в гипсе или постельный режим могут привести к осложнениям: тромбозам, пневмонии, пролежням, поэтому врачи стараются как можно быстрее вернуть пациента к активности;

часто используется хирургическое лечение — фиксация винтами, пластинами, установка эндопротеза. Это позволяет быстрее встать на ноги и избежать осложнений;

реабилитация включает не только лечебную физкультуру, но и коррекцию питания, прием препаратов кальция и витамина D.

Осложнения у пожилых людей связаны не только с самим переломом, но и с общим состоянием организма. Даже относительно легкая травма может привести к резкому ухудшению здоровья, поэтому медицинская помощь в этой возрастной группе особенно важна.

Чем опасно откладывать лечение

Несвоевременное обращение к врачу, даже в случае незначительной травмы, может вызвать:

формирование ложного сустава — кость срастается неправильно, и в месте перелома появляется патологическая подвижность;

нарушение функции конечности: человек не может полноценно ее сгибать-разгибать, ходить или держать предметы;

боль, которая остается даже спустя месяцы;

повышенный риск повторных травм.

Профилактика травм

Полностью исключить риск травм невозможно, но можно снизить вероятность падений. В быту нужно тщательно подойти к выбору противоскользящего коврика для ванной. Зимой в гололед лучше использовать удобную обувь с нескользящей протекторной подошвой. При спуске или подъеме по лестницам держаться за перила и не перегружать руки тяжелыми предметами.

В спорте нужно уделить внимание экипировке: надевать защитные наколенники, налокотники, перчатки, обязательно разминаться перед тренировкой. При занятиях контактными видами (карате, самбо, тхэквондо) отработать падения.

Независимо от возраста необходимо правильно питаться и вести здоровый образ жизни: включать в рацион продукты, богатые кальцием и минералами; гулять на солнце, чтобы стимулировать выработку витамина D, и заниматься умеренной физической нагрузкой, укрепляющей мышцы и суставы.

Отличить ушиб от перелома не всегда просто. Симптомы могут совпадать, но последствия у этих травм совсем разные. Последствия ушибов обычно ограничиваются болью, синяком и отеком, а перелом всегда требует медицинской помощи и длительного восстановления. Самое разумное решение при сомнениях — не откладывать визит в травмпункт. Вовремя оказанная помощь позволит избежать осложнений и быстрее вернуться к привычной жизни.