За три года работы ФМБА России и учреждений службы крови удалось увеличить численность доноров более чем в четыре раза

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Число доноров костного мозга в российском национальном регистре достигло почти 500 тыс. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в ходе презентации новой ведомственной награды ФМБА - медали "За шанс на жизнь", предназначенной для награждения доноров костного мозга.

"За три года напряженной работы ФМБА России и учреждений службы крови нам удалось увеличить численность доноров в регистре более чем в четыре раза, и сегодня мы приближаемся к заветной цифре в 500 тысяч человек", - сообщил заместитель руководителя ФМБА России Игорь Борисевич, чьи слова приводит пресс-служба агентства.

Борисевич также подчеркнул, что с июня 2024 года обеспечено полное финансирование работ по поиску и активации донора костного мозга в зарубежных регистрах, включая расходы на доставку трансплантата в российские клиники. Это значит, что российским пациентам больше не нужно искать средства на дорогостоящую пересадку костного мозга за границей - все расходы, включая доставку трансплантата, теперь покрывает государство. Координатором этого процесса выступает Кировский НИИ гематологии и переливания крови ФМБА России.

По данным ФМБА, символика представленной медали "За шанс на жизнь", предназначенной для награждения доноров костного мозга, отражает суть донорства: на ее лицевой стороне изображен ангел с повязкой на глазах, держащий в руке каплю крови - символ донора, дарящего шанс на спасение незнакомому человеку. Солнце и исходящие от него лучи символизируют свет, добро, надежду и новую жизнь. На реверсе медали - эмблема Федерального медико-биологического агентства.