Жители, чьи частные дома и квартиры получили повреждения в результате атак, получат выплаты, сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко

ВАСИЛЬЕВКА /Запорожская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Профильные службы начали восстановление инфраструктуры в прифронтовой Васильевке Запорожской области, поврежденной ударами Вооруженных сил Украины, в результате которых один мирный житель погиб и 15 получили ранения. Об этом сообщила ТАСС глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

"Первичное восстановление электросетей и разрушений, которые есть на территории, [идет], уже наши службы приступили к восстановлению. Естественно, никто не останется без внимания, каждому будет оказана помощь. Учитывая, что сейчас мы активно готовимся к отопительному сезону, естественно, тепловой контур будет закрыт", - сказала она.

Глава района добавила, что жители, частные дома и квартиры которых получили повреждения в результате атак, получат выплаты. "У нас на территории предусмотрена компенсация за частичное или полное разрушение [жилья] вследствие агрессии со стороны ВСУ. Поэтому никто не будет оставлен без внимания, в приоритете будет оказана помощь нашим пожилым жителям, многодетным семьям", - отметила Романиченко.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки, в результате удара по многоквартирному дому ранения получили 12 человек, в их числе ребенок 2024 года рождения. Позже глава региона сообщил, что при обстреле частной жилой застройки города погиб мирный житель и трое пострадали. По данным Минздрава области, всего пострадали 15 человек и один мирный житель погиб.