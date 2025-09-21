Именно так поступил бы активист, считает Эрика Кирк

НЬЮ-ЙОРК, 22 сентября. /ТАСС/. Эрика Кирк - вдова погибшего в результате покушения консервативного активиста Чарли Кирка - заявила, что прощает подозреваемого в убийстве ее мужа.

"Я прощаю его, потому что Христос прощал. И так бы поступил Чарли", - сказала она на церемонии прощания с Кирком на стадионе State Farm Stadium в городе Глендейл (штат Аризона).

Вдова Кирка добавила, что ее муж хотел "спасти молодых людей, подобных тому, кто забрал его жизнь".

На церемонию прощания с Кирком вместе с президентом США Дональдом Трампом приехали многие высокопоставленные представители американской администрации - глава Пентагона Пит Хегсет, глава Госдепартамента и помощник президента США по национальной безопасности Марко Рубио, директор национальной разведки США Тулси Габбард, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер.