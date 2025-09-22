В Лондоне также настаивают на прекращений выплат пособий родственникам "мучеников", которые убили израильтян или были задержаны за нападения на них

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании требует от Палестинской национальной администрации (ПНА) прекратить выплаты семьям террористов и переписать школьные учебники перед тем, как устанавливать полноценные дипломатические отношения. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По ее данным, в Лондоне настаивают на том, чтобы ПНА прекратила выплачивать пособия родственникам "мучеников", которые убили израильтян или были задержаны за нападения на них. Издание подчеркнуло, что президент Палестины Махмуд Аббас собирается положить конец этой схеме специальным указом.

Кроме того, правительство премьер-министра Кира Стармера хочет добиться внесения изменений в палестинские школьные учебники из-за наличия в них антисемитизма. Третьим требованием называется проведение политических реформ и организация новых выборов. Газета добавила, что Лондон тесно сотрудничает с Парижем по этим вопросам. Отмечается, что только после выполнения перечисленных требований Великобритания будет готова открыть посольство в Восточном Иерусалиме или подписать международное соглашение с Палестиной.

21 сентября Стармер объявил о признании Лондоном государственности Палестины. Он добавил, что в будущем палестинское радикальное движение ХАМАС не должно играть какой-либо роли в управлении Палестиной, и анонсировал введение новых санкций против членов движения.