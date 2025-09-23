В Алтайском крае проиндексируют зарплаты главам и работникам сельсоветов

Размер вознаграждения будет определяться на уровне каждого муниципалитета самостоятельно

БАРНАУЛ, 23 сентября. /ТАСС/. Зарплаты главам и работникам сельских советов в Алтайском крае проиндексируют в целях повышения предельного размера вознаграждений депутатов и глав, работающих на постоянной основе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Виктор Томенко.

"Принял решение об индексации зарплат глав и работников сельсоветов. Оно позволит повысить предельный размер денежных вознаграждений депутатов и глав, работающих на постоянной основе, а также муниципальных служащих сельских и городских поселений. Более точные условия, в том числе конкретный размер вознаграждения, будут определяться на уровне каждого муниципалитета самостоятельно", - написал Томенко.

По словам губернатора, во многих района чувствуется дефицит кадров. Он отметил, что от муниципальных депутатов и глав требуется постоянно быть на связи с жителями и отвечать на их запросы. Так, данное решение позволит увеличить поддержку работников сельсоветов.

"Те, кто делает эту работу на совесть, - наша крепкая команда, которая не боится большого количества трудностей и вызовов сегодняшнего дня. Стараниями которой наш край двигается вперед. Поэтому и оплата труда на этих должностях должна быть достойной, соответствовать сегодняшним реалиям жизни", - написал губернатор.

Томенко добавил, что данное решение прорабатывалось с ассоциацией муниципальных образований, в комитете Алтайского краевого Законодательного Собрания по правовой политике и местному самоуправлению, а также было поддержано депутатской фракцией партии "Единая Россия".