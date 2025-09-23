Речь идет о многоквартирных домах, социальных объектах и объектах инфраструктуры

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Свыше 800 объектов уже восстановили в Северодонецкой агломерации ЛНР. Об этом доложил глава региона Леонид Пасечник президенту РФ Владимиру Путину.

"Отдельная наша боль - это Северодонецкая агломерация, восстановлению которой уделяем огромное внимание. <…> За прошедший период, хочу привести пример, в Северодонецкой агломерации восстановлено более 800 объектов. Это и многоквартирные дома, и разрушенные социальные объекты, и объекты инфраструктуры", - сказал Пасечник.

Глава региона подчеркнул, что проделана огромная работа. "Те ребята, которые освобождали Северодонецк в 2022 году, сегодня приезжают туда - они город просто не узнают. Город реально живет. Восстановлены школы - очень красивые школы, восстановлены дороги", - добавил он.

При этом Пасечник отметил, что Северодонецк, Попасная, Лисичанск "разбиты очень сильно". Глава ЛНР подчеркнул, что Попасная разрушена в более серьезной степени, чем Мариуполь, - на 96%.