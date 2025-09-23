В центре Вологды открыли памятник Анатолию Дрыгину

Бронзовую скульптуру установили в честь первого секретаря Вологодского обкома КПСС

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Памятник первому секретарю Вологодского обкома КПСС Анатолию Дрыгину открыли в центре Вологды, на реконструированной в прошлом году площади, названной его именем. Дрыгин возглавлял область 24 года, при нем были созданы крупнейшие промышленные предприятия области, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"В день образования Вологодской области открыли памятник Анатолию Семеновичу Дрыгину в Вологде. Продолжаем работу по увековечению памяти легендарных деятелей в истории региона и страны. Герой Социалистического Труда Анатолий Дрыгин 24 года проработал на Вологодчине в статусе первого секретаря Вологодского обкома КПСС", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

За время руководства Дрыгина в регионе создавались и развивались промышленные предприятия, набирало обороты сельское хозяйство.

"Бронзовую скульптуру установили на площади, которая носит имя Анатолия Семеновича. Проект реализовали при поддержке компании "Фосагро". И я очень рад, что, по оценке дочери великого земляка, Ирины Дрыгиной, которая сегодня была на церемонии открытия, удалось добиться исторического сходства. Скульпторы уловили образ человека, уверенно идущего вперед, который гордится своими достижениями и смотрит в будущее. В этом памятнике я вижу собирательный образ духа великого русского народа, великого советского народа, народа-победителя", - сообщил Филимонов, отметив, что памятник будет особенно красив в вечернее время при свете софитов.

Анатолий Дрыгин работал в должности первого секретаря Вологодского обкома КПСС с 1961 по 1985 годы. В период его руководства строился Череповецкий металлургический комбинат, химические предприятия Череповца, подшипниковый и оптико-механический заводы в Вологде, предприятия сельского хозяйства, появилась разветвленная сеть дорог.

Открытие памятника приурочили к 88-летию Вологодской области, которая была образована 23 сентября 1937 года с изданием постановления Президиума ЦИК СССР о разделении Северной области на Архангельскую и Вологодскую. Вологодская область - одна из самых крупных в России, ее площадь составляет 144,5 тыс. кв. км. Ключевые отрасли промышленности - черная металлургия, химическая промышленность, машиностроение, металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная. Ведущая отрасль сельского хозяйства - молочное животноводство.