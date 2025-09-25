Эксперт Владышевский: медведь в городе с высокой вероятностью атакует человека

После первого нападения на человека зверь приобретает опыт удачной охоты, сообщил доцент кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Медведи, выходящие в города, с высокой вероятностью нападут на человека. Об этом ТАСС сообщил доцент кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета, кандидат биологических наук Алексей Владышевский.

"Медведь, вышедший в город и не боящийся человека, рано или поздно нападает на людей", - сказал ученый.

По его словам, зверь после первого нападения на человека приобретает опыт удачной охоты, поэтому вероятность повторного нападения практически неизбежна. "Такой зверь должен быть обязательно отловлен и помещен в клетку, а если такой возможности нет, зверь должен быть отстрелян", - добавил эксперт.

Утром 25 сентября в Петропавловске-Камчатском агрессивный медведь напал на женщину, которая впоследствии умерла в реанимации. Хищник также напал на мужчину - он успел спрятаться в автомобиле, а также толкнул школьника - у мальчика диагностировано сотрясение мозга.