Церемония состоится в Армянской церкви на Олимпийском проспекте

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Прощание с режиссером Тиграном Кеосаяном, который умер на 60-м году жизни, пройдет 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве. Об этом сообщила его вдова главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Те, кто не знал Тиграна лично и все же любит его и хотел бы попрощаться, могут это сделать с 15:00 [мск] в воскресенье в Армянской церкви на Олимпийском проспекте", - написала она в своем Telegram-канале.

Кеосаян - заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Был президентом международного кинофестиваля "Евразия-кинофест", членом Гильдии продюсеров России, Российской академии кинематографических искусств. Среди его работ - "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Заяц над бездной" и другие. Всего режиссер поставил более 15 фильмов и сериалов. Кеосаян также вел ряд передач на российском телевидении.