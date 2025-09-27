Заслуженная артистка РФ умерла из-за хронической недостаточности печени

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Причиной смерти советской и российской актрисы Людмилы Гавриловой, заслуженной артистки РФ, известной по ролям в сериале "Глухарь" и фильме "Мимино", стала хроническая недостаточность печени. Об этом сообщил ТАСС сын актрисы Таир Газиев.

"Причина смерти - хроническая недостаточность печени", - сказал он.

Ранее стало известно о смерти Гавриловой, актриса Евгения Шевченко сообщила об этом в своих социальных сетях. Гаврилова умерла 24 сентября в возрасте 73 лет.

Тело актрисы будет кремировано. Прощание с ней пройдет 29 сентября в 11:00 мск в Николо-Архангельском крематории.

Людмила Шевченко родилась 17 ноября 1951 года в Калуге. Окончила Театральное училище им. Б. Щукина в 1973 году. После до 2011 года работала в труппе Московского академического театра Сатиры. Стала преподавателем кафедры актерского мастерства Театрального училища имени Б. В. Щукина. Снималась в таких телесериалах, как "Глухарь", "Мимино", "Брак по завещанию", Такова жизнь", "Погоня за тенью" и другие. В 2007 году ей было присвоено звание "Заслуженный артист РФ".